عبداللهيان: ندين الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاراضي السورية والتي تنتهك ميثاق الامم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2023 - 22:54

عبداللهيان: ندين الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاراضي السورية والتي تنتهك ميثاق الامم المتحدة

منذ 1 ساعة 9 March، 2023
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