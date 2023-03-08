مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة بالقرب من جرافة عسكرية اسرائيلية قرب السياج جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2023 - 13:32

مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة بالقرب من جرافة عسكرية اسرائيلية قرب السياج جنوب قطاع غزة

منذ 24 mins 8 March، 2023
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