مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة بالقرب من جرافة عسكرية اسرائيلية قرب السياج جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2023 - 13:32
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مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة بالقرب من جرافة عسكرية اسرائيلية قرب السياج جنوب قطاع غزة
منذ 24 mins
8 March، 2023
عاجل
تفجير عبوة ناسفة
جرافة عسكرية اسرائيلية
غزة
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