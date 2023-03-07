فلسطين: ارتقاء ستة شهداء في جنين بينهم المطارد القسامي عبد الفتاح خروشة (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 7 2023 - 19:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الصحة الفلسطينية: 6 شهداء و26 إصابة بينها 3 بحالة خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين
كتيبة جنين: الكتيبة تصدت لقوات الاحتلال واستهدفت قواته وآلياته بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة
كتيبة جنين: الكتيبة تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين في سماء المخيم وحققت إصابات مباشرة في صفوف العدو
إعلام العدو يعترف بإصابة جنديين من قوات النخبة الإسرائيلية "اليمام" خلال العدوان على مخيم جنين
الخارجية الفلسطينية: مجازر واعتداءات الاحتلال في جنين ونابلس تأكيد "إسرائيلي" على اختيار مسار التصعيد
حركة الجهاد الاسلامي: المقاومة لن تترك دماء ابنائها من المقاومين والمواطنين ورد المقاومة على جرائم العدو لن يطول
المتحدث باسم حركة حماس: مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية وعمليات الاغتيال والاعتقال ستزيد من الفعل المقاوم
المتحدث باسم حركة فتح: العدوان الفاشي على جنين وسياسة القتل والتدمير لأبنائنا ومقدراتنا لن ترهب شعبنا الفلسطيني الثائر
حركة فتح الانتفاضة: تصاعد إجرام العدو لن يكسر انتفاضتنا المتواصلة وندعو الى مواصلة الاشتباك مع العدو
حركة المجاهدين الفلسطينية: ما حدث في جنين فعل إجرامي صهيوني بحق شعبنا ومقاومينا ولن يفلح العدو بإرهابه في وأد المقاومة
لجان المقاومة في فلسطين: ننعى شهداء جنين الأبطال ونؤكد أن دماء الشهداء الأبطال لن تذهب هدراً
النائب محمد رعد: المقاومة لن توفر وسيلة لافشال المخطط المعادي الذي يستهدف لبنان
الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان: موقف السيد نصر الله فتح مدخلا جديدا لمقاربة ملف انتخابات الرئاسة
آية الله الشيخ عيسى قاسم استنكر بشدة استعانة النظام البحريني بالصهاينة لتطوير مناهج اللغة العربية والمناهج الإسلاميّة
رئيس البنك المركزي الاميركي يعلن عن مؤشرات هبوط في الاقتصاد الاميركي أكثر مما كان متوقعا ويلوح برفع جديد لاسعار الفائدة
منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الامن القومي الاميركي جون كيربي:إذا اختارت الصين إمداد روسيا بالاسلحة ستكون هناك عواقب
فلسطين: ارتقاء ستة شهداء في جنين بينهم المطارد القسامي عبد الفتاح خروشة (قناة الاقصى)
منذ 1 ساعة
7 March، 2023
العدو الصهيوني
فلسطين
مخيم جنين
التعليقات
ذات صلة
الصحة الفلسطينية: 3 شهداء وعدد من الاصابات بينها حالة حرجة جراء العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين
كتيبة جنين: تمكنا من اسقاط طائرة مسيرة ثانية لقوات الاحتلال في مخيم جنين
مقاومون يسقطون طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في مخيم جنين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}