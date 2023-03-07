الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 17:56

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم جنين

منذ 2 ساعة 7 March، 2023
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