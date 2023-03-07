الطقس في لبنان غدا غائم من دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية ، مع أمطار متفرقة في الفترة المسائية بخاصة في المناطق الشمالية ، واحتمال حدوث برق ورعد، واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يتقلب محليا في الفترة ما بين مساء الأربعاء / صباح الخميس.

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى 21,7 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع أمطار متفرقة في الفترة المسائية بخاصة في المناطق الشمالية ، مع احتمال حدوث برق ورعد، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ظفيف في درجات الحرارة و يتوقع تساقط رذاذ خفيف في الفترة الصباحية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل و على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية جنوبية غربية نهارا، تتحول بعد الظهر الى جنوبية شرقية. سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام