مواقف تندد بالعدوان الاسرائيلي على مطار حلب: يعكس أبشع صور الهمجية واللاإنسانية

أكدت وزارة الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر الثلاثاء مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، “يُعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سورية إلى ضحايا الزلزال المدمّر”.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن “هذا العدوان يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.

وأضافت الوزارة إن “سورية تحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على وضع حد لها، خاصّة وأنها تنذر بالمزيد من التهديدات والأخطار للأمن والسلم في المنطقة والعالم”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة النقل عن تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال والتي كانت مبرمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي إلى مطاري دمشق واللاذقية. ودعا مدير الطيران المدني السوري باسم منصور في تصريح لـ “سانا” إلى “ترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية”. وأشار منصور إلى أن “الكوادر الفنية بالمؤسسة باشرت عمليات الكشف عن الأضرار وإزالة آثارها، تمهيداً لإصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية”.

إيران تدین الهجوم… ندعو المؤسسات الدولية المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات فورية

وفي سياق ردود الفعل على بالعدوان الاسرائيلي، ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بالهجوم الإرهابي على مطار حلب، داعياً الى “اتخاذ اجراءات فورية لوقف هذه الجرائم”.

وقال كنعاني إنه “بينما يعيش متضرري الزلزال السوري في حلب ظروفا صعبة، يهاجم الکیان الصهيوني مطار حلب وهو الطريق الرئيسي لوصول المساعدات الدولية إليهم وهذا مثال واضح على جريمة ضد الإنسانية”. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية “بعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان تلتزم الصمت حيال استمرار الهجمات الوحشية التي يشنها الکیان الصهيوني المجرم على سوريا، وهذا الصمت مثال على تشجيع هذا الكيان على الاعتداء وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين والأنظمة الدولية”. “حماس”: العدوان يؤكد نازية العدو واستهتاره الكامل بكل القوانين والأعراف الدولية من جهته، استنكر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم “العدوان الهمجي الذي قام به العدو الصهيوني ضد سورية الشقيقة”، لافتاً إلى أن “هذا العدوان الصهيوني المتواصل على سورية والذي استهدف هذه المرة أحد ممرات المساعدات للمتضررين من الزلزال الأخير، يؤكد نازية هذا العدو وانعدام كل القيم الإنسانية، واستهتاره الكامل بكل القوانين والأعراف الدولية”.

المصدر: موقع المنار