شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة وحجارة تجاه مركبتين للمستوطنين قرب بلدة عزون شرقي قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 23:30

شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة وحجارة تجاه مركبتين للمستوطنين قرب بلدة عزون شرقي قلقيلية

منذ 50 mins 6 March، 2023
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