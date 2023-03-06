جشي: الحوار ضرورة لانتخاب الرئيس.. وسنبقى بجانب أهلنا بكل الامكانات المتاحة

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي على أن “الحوار والتفاهم والتعاون ضرورة إلزامية للوصول إلى نتائج إيجابية بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما وأنه قد مضى أشهراً على التحدي والمكابرة ولم يجدي ذلك نفعا”.

وقال جشي خلال رعايته حفل افتتاح مشروع بئر المياه والطاقة الشمسية الثاني الذي نفذه حزب الله في بلدة قانا الجنوبية “إننا في العام 2018 كان لدينا أغلبية نيابية، ورغم ذلك كنا ندعو باستمرار إلى حكومة شراكة وطنية ولم نكن بوارد استثناء أو مكاسرة أحد، لأننا نعتقد بأن هذا البلد لا يحكم إلاّ بالتوافق، ونؤمن بأن هذا الوطن يتسع للجميع، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته كل من موقعه”.

وفيما أكد جشي “نحن سنبقى إلى جانب أهلنا وشعبنا بكل الامكانات المتاحة، ولن ندّخر جهداً في مساعدتهم”، قال “لا مانع أن يكون لدينا صداقات متعددة مع الخارج، وهذا أمر طبيعي، ولكن المطلوب استثمار هذه الصداقات لمصلحة لبنان وسيادته واستقلاله”، وتابع “نحن استفدنا من صداقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد عرضت مجموعة من المشاريع التي تساعد لبنان، وآخرها تقديم هدية مجانية لتشغيل معامل الكهرباء في البلد لمدة ستة أشهر، ولم تطلب الجمهورية الإسلامية أي شيء بالمقابل، وللأسف فإن إملاءات سفيرة الشر الأميركية منعت قبول الهبة”.

واضاف جشي “نقول لشركائنا في الوطن أصدقاء أميركا وأتباعها، أن عليكم أن تطلبوا منهم مساعدة بلدكم أو من تمثلون على الأقل وإن رفضوا فاطلبوا منهم رفع الحصار، وإن رفضوا طلبكم، فاعلموا أنه لا قيمة لصداقتكم بنظرهم”، ورأى أن “الرهان على الأميركي ووعوده هو رهان على سراب وحيث يتدخل ويحل الأميركي يحل الخراب والدمار والفتن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام