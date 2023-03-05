طقس الغد: انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وامطار خفيفة متفرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 13:14

طقس الغد: انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وامطار خفيفة متفرقة

منذ 57 mins 5 March، 2023
الطقس
لبنان

 طقس مستقر ودافئ يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع ملموس بدرجات حرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اليوم الأحد يرافقها نشاط في سرعة الرياح والتي تقارب ال 80 كلم/س اعتباراً من بعد الظهر وحتى صباح غد الاثنين ، حيث يتقلب تحت تأثير كتل هوائية باردة مع تساقط بعض الأمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ثم يستقر نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء.
– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات ، تنشط الرياح وتشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر وتقارب ال 70كلم/س وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة وتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات كما تنشط الرياح صباحا لتلامس ال80 كلم/س مع ارتفاع في موج البحر، يتوقع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا تكون موحلة اجمالا.

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء:غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة و تساقط أمطار خفيفة متفرقة فجرا.

– درجات الحرارة اليوم: على الساحل من 9 الى 26 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 6 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 50 كلم/س تشتد أحيانا لتتجاوز ال 75 كم/س اعتبارا من المساء.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب طبقات الغبار وليلا على المرتفعات المتوسطة بسب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 70%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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