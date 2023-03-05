رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يغادر بغداد متوجها إلى مصر في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 10:22
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رابطة علماء اليمن تدين وترفض التواجد الأميركي جنوب البلاد: من حق الشعب اليمني استهداف أي تواجد أجنبي على أرضه
أمير قطر: أستغرب تأخر تقديم المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا ومن الخطأ استغلال المساعدات لتحقيق أغراض سياسية
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يغادر بغداد إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين المصريين
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يغادر بغداد متوجها إلى مصر في زيارة رسمية
منذ 1 ساعة
5 March، 2023
العراق
محمد شياع السوداني
مصر
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