رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يغادر بغداد متوجها إلى مصر في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 10:22

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يغادر بغداد متوجها إلى مصر في زيارة رسمية

منذ 1 ساعة 5 March، 2023
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