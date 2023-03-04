الأمريكيون ينقلون النفط السوري إلى قواعدهم في العراق

أفادت وكالة “سانا” السورية بأن قوات الاحتلال الأمريكية قامت بإخراج دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر محلية للوكالة، أن رتلا يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، عبر معبر المحمودية بريف اليعربية.

وأفادت المصادر في السياق ذاته بخروج 34 آلية على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط السوري المسروق أيضا، عبر معبر الوليد بريف اليعربية.

وقامت قوات الاحتلال الأمريكية في السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي بإخراج كمية من النفط من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية من البلاد، ونقلتها بواسطة 34 صهريجا إلى قواعدها في العراق، عبر معبر المحمودية (غير الشرعي) أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود العراقية.

المصدر: سانا