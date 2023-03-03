الهلال الاحمر الفلسطيني: 30 إصابة خلال التصدي لاقتحام المستوطنين لبلدة بورين جنوب نابلس بينها 25 إصابة بالاختناق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 20:24

الهلال الاحمر الفلسطيني: 30 إصابة خلال التصدي لاقتحام المستوطنين لبلدة بورين جنوب نابلس بينها 25 إصابة بالاختناق

منذ 1 ساعة 3 March، 2023
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