الوزير المرتضى التقى إيماني بور: لتعزيز التعاون الثقافي بين لبنان وإيران

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بمعرض زيارته لطهران، رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في إيران الشيخ محمد مهدي ايماني بور ، في حضور السفير اللبناني في إيران حسن عباس، وتم التداول في سبل تطوير التعاون الثقافي بين الدولتين لا سيما لجهة اجراء اسبوع ثقافي لبناني في ايران في المستقبل القريب على غرار الاسبوع الثقافي الايراني الذي استقبلته بيروت في العام المنصرم.

والجدير ذكره ان الرابطة هي إحدى المنظمات الإيرانية التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ وقد تم تأسيسها في عام 1995 اما وظيفتها الاساسية فمرتبطة بالأنشطة الثقافية التي تجرى خارج إيران.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام