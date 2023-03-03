حزب الله ينعى فقيد الجهاد والمقاومة القائد أسد محمود صغير “الحاج صالح”

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الجمعة، البيان الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا”

“بمزيد من الرضا والتسليم، وبفخر واعتزاز ينعى حزب الله فقيد الجهاد والمقاومة

القائد المجاهد

الحاج أسد محمود صغير “الحاج صالح”

والذي ارتحل بعد صراع مع المرض خاتمًا تاريخًا جهاديًا كبيرًا عرفته ساحات العطاء والتضحية.

يُشيّع الجثمان الطاهر من أمام مجمع الإمام العسكري (ع) في الكفاءات بعد صلاة الظهر مباشرة، على أن يُوارى الثرى في روضة بلدته الخرايب عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 3-3-2023.

عظم الله أجوركم

حزب الله”.

المصدر: العلاقات الإعلامية