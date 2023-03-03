النيران التهمت ناطحة سحاب في هونغ كونغ والسلطات أجلت نحو 170 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 08:32
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المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى: سنمارس حقنا القانوني كاملا ضد المعتدي صونا للمقدسات وحماية لديننا الحنيف
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى: الإساءات الخطيرة التي ساقها قيومجيان هي إنتهاك صارخ لقواعد العيش المشترك ومعتقدات الطوائف
الشيخ أحمد قبلان: الشيعية السياسية تمثل عقدة شرف للقوات اللبنانية الذين يفتشون عن نسبهم الشرعي بين بطولات من هزم اسرائيل
حزب الله يدين تصريحات المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان التي اساء فيها للمسلمين الشيعة في لبنان والعالم
حزب الله: تصريحات المسؤول في حزب "القوات" تكشف حالة الانحطاط الفكري والثقافي الذي وصلت اليه بعض القوى السياسية
حزب الله: تصريحات المسؤول في حزب "القوات" وما تضمنته من عبارات مقززة امر لا يمكن السكوت عنه باي حال من الاحوال
حزب الله:تصريحات المسؤول المذكور تستوجب الرفض والاستنكار من كافة المرجعيات الدينية على وجه الخصوص والقوى السياسية عام
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: حزب الله وحركة أمل يبذلان الجهود للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي
الشيخ دعموش: حزب الله ملتزم حضور جلسات الحكومة في حال كانت البنود ضرورية من أجل تسيير أمور الناس
النائب علي حسن خليل ردا على ميشال معوض: يعيش في فقاعة الترشيح وأتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه "بلا تربية" و"يلي خلف مات"
تيار المردة ردا على معوض: الرئيس نبيه برّي كان ويبقى دائماً رجل الحوار باعتراف الجميع وهو أكبر من أن يدخل بأيّ سجال
الحزب التقدمي الاشتراكي: لو يلبي البعض دعوة الحوار للخروج من الأفق المسدود بدل توزيع التهم الهمايونية بحق بري أو أي مكون
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى: نستنكر إساءة رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيومجيان بحق ديننا
وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه بعد لقائه الرئيس بري: الوزارة أنهت العمل في تحديد المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص
وزارة الشؤون الاجتماعية: تمديد الإستفادة من برنامج أمان لمدة 6 أشهر إضافية واستهداف 74.000 أسرة جديدة
فلسطين المحتلة: استشهاد فتى فلسطيني وإصابة عدد آخر بجراح برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة عزون شرق قلقيلية
إعلام العدو: فلسطيني يطعن مستوطنا في قرية الفندق وينسحب من المكان وقوات الجيش تباشر البحث عنه
وزير الخارجية الصيني ونظيره الروسي يناقشان العلاقات الثنائية والتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
تشين غونغ: مستعدون للعمل مع روسيا والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي لحماية السلام والأمن والتنمية والازدهار
سيرغي لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع الصين لضخ المزيد من الاستقرار في النظام الدولي
النيران التهمت ناطحة سحاب في هونغ كونغ والسلطات أجلت نحو 170 شخصا
منذ 19 mins
3 March، 2023
هونغ كونغ
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