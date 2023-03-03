النيران التهمت ناطحة سحاب في هونغ كونغ والسلطات أجلت نحو 170 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 08:32

النيران التهمت ناطحة سحاب في هونغ كونغ والسلطات أجلت نحو 170 شخصا

منذ 19 mins 3 March، 2023
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