الشيخ دعموش من بعلبك: حزب الله ملتزم حضور جلسات الحكومة التي تسير أمور الناس

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “حزب الله يريد إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن، لأن البلد يسير نحو الأسوأ، وهو يبذل جهودا بالتنسيق مع حركة أمل لإيجاد السبيل للخروج من هذه الأزمة”.

وأكد خلال لقاء علمائي في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، أن “حزب الله ملتزم حضور جلسات الحكومة في حال كانت البنود ضرورية من أجل تسيير أمور الناس”.

وأضاف سماحته: “لدينا شركاء في هذا الوطن، ونحن لن نتمكن وحدنا من حل الأزمات، لذلك يجب علينا أن نتعاون مع شركائنا لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بالبلد”.

ودعا إلى “مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا وفي طليعتها الدعوات الى الإلحاد، ومحاولات إفساد المجتمع على المستوى السلوكي والأخلاقي” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام