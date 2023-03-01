مصرف لبنان يحدد سعر منصة Sayrafa على 70000 ل ل للدولار

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: “بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف :

– سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70000 ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه 2 آذار 2023.

– سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.

– تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 ايام عمل.

– تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.

– تحدد السقوف ب10 مليارات لكل شركة في كل مصرف.

– لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.

– يحدد سعر منصة Sayrafa على 70000 ل ل للدولار.

– تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في 1 آذار 45400 لل للدولار.

– يعمل بهذا القرار إبتداءً من 2 اذار 2023 ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.

– تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لإشعار آخر.

– يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام.

– يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه”.