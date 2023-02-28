نقابة اصحاب المستشفيات: لا حل الا بدولرة فواتير المستشفيات

عقدت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان اجتماعا طارئا الثلاثاء برئاسة النقيب سليمان هارون” للبحث في ما تؤول اليه الامور في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، واكدت ان “الانحلال الذي اصاب الدولة على الصعد كافة والانهيار الاقتصادي المتعاظم من جراء هذا الامر، يضع المستشفيات على حافة الزوال”.

واشارت النقابة الى ان “وزير الصحة يقوم باقصى الجهود لتجنب كارثة صحية”، وقالت إن “إضراب موظفي الدولة، والذين ندعم مطالبهم بشكل مطلق، تسبب في التأخر المتزايد بتسديد مستحقات المستشفيات والتي وان هي قبضت فانما خسرت اكثر من 60% من قيمتها مما يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها”.

وتابعت النقابة ان “الدولة عمدت على وضع مؤشر يؤدي عمليا الى دولرة كل شيء، من الادوية والمستلزمات الطبية، والمحروقات الى المأكولات الى الكهرباء، إلا تعرفات المستشفيات وهو امر غير منطقي، لا سيما ان المستشفى تشتري جميع هذه السلع التي تم دولرة اسعارها، بل اكثر من ذلك فهي تسددها نقداً عند التسليم حتى فاتورة كهرباء لبنان اصبح لزاماً على المستشفيات تسديدها نقداً وليس بموجب شيك مصرفي”.

واعتبرت النقابة انه “لهذه الاسباب وغيرها، ان المستشفيات لا ترى حلا الا بدولرة فواتيرها وفق آلية تحفظ حقوقها وتؤمن استمراريتها وامكان شراء الادوية واللوازم الطبية وغير الطبية لتأمين علاجات المرضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام