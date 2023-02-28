أمن الدولة توقف شخصاً قتل طليقته في طرابلس

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة اللبنانيّ (ع. س.)،في محلة جبل محسن -طرابلس أمام تعاونيّة ضياء خانات، وهو مؤهل متقاعد في قوى الأمن الدّاخلي، إثر إقدامه على قتل طليقته (م. ح.) بعد أن أطلق النار عليها بواسطة سلاح صيد من نوع “بومب أكشن” ، ما أدّى إلى إصابتها بعدّة طلقات ناريّة في رأسها، فما لبثت أن فارقت الحياة.

أجرِي المقتضى القانونيّ بحقّه وتمّ تسليمه إلى الجيش اللبنانيّ.

وفي الفيديو، سحب عنصر من أمن الدولة السلاح من يد المجرم، حاول حمايته من ثأر إخوة المغدورة لها، لحين وصول دورية لاخذه.

المصدر: موقع المنار + أمن الدولة