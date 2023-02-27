الاحتلال الصهيوني يطلق الرصاص بكثافة تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد استهدافهم لقوات الاحتلال بزجاجات حارقة داخل مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 22:10

الاحتلال الصهيوني يطلق الرصاص بكثافة تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد استهدافهم لقوات الاحتلال بزجاجات حارقة داخل مخيم العروب شمال الخليل

منذ 12 mins 27 February، 2023
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