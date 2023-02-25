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February 25 2023 - 18:54

بالصور | سفن عملاقة في تركيا تتحول إلى مأوى لمن لا مأوى له

منذ 4 ساعة 25 February، 2023
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تركيا - عربي وإقليمي

تحولت السفن السياحية العملاقة في تركيا إلى مأوى لمن دمرت منازلهم جراء سلسلة الزلازل التي ضربت الأراضي السورية والتركية منذ الـ 6 من شباط/فبراير الجاري.

ووصلت سفينة أوريليا شواطئ محافظة هاتاي التركية، قادمة من مدينة نابولي الإيطالية، بهدف إيصال المساعدات لضحايا الزلازل.

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وتضم سفينة أوريليا 358 غرفة، وتحتوي أكثر من ألف سرير، إلى جانب المرافق الأخرى، التي باتت مأوى لمئات المتضررين من سلسلة الزلازل التي ضربت تركيا، ويعيشون ظروفا صعبة جراء الأجواء الشتوية الباردة.

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وتواصل السلطات التركية بذل الجهود، لإيجاد حلول سريعة لمشاكل السكن التي يعاني منها الأتراك جراء الزلازل، حيث لجأت السلطات إلى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، مثل: المخيمات، والمساكن المؤقتة، والفنادق، وعربات القطارات، والسفن في المدن الساحلية، وتم نقل المتضررين إليها وفقا لقوائم أعدتها إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد”، والهلال الأحمر التركي.

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ووفقا لمدير عام الملاحة البحرية في وزارة النقل والبنية التحتية التركية، أونال بايلان، تم إيواء 940 شخصا ممن تضرروا من الزلازل على متن سفينة أوريليا، مشيرا إلى أن المساكن المشتركة داخل السفينة يمكنها استيعاب 1100 شخص.

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يشار إلى أنه سيتم توفير سفينة إضافية ستصل ميناء إسكندرون في الأيام المقبلة، لإيواء المزيد من المتضررين، وسيتم استضافة الأسر التي تضم الأطفال والمسنين والمعاقين على متنها، بالتنسيق مع المراكز ذات الصلة.

المصدر: وكالة الاناضول

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