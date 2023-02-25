الطقس| الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية في الايام المقبلة

طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، حيث ستفوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر خلال الايام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

غائم إلى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ في الفترة الصباحية خاصة جنوب البلاد مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبشكل خاص في المناطق الداخلية والجبلية والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية.

الأحد:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث ستتخطى المعدلات الموسمية.

الإثنين:

مشمس إجمالا مع استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي ستصبح فوق معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الثلاثاء:

مشمس إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

– الحرارة عى الساحل من 13 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 15 درجة، في الداخل من 5 إلى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.