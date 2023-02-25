اميل رحمة للمنار: لبنان منقسم واذا لم يكن القرار المركزي موحدا فوضعُنا ذاهب للاسوأ

اكد النائب السابق اميل رحمة في حديث للمنار ضمن برنامج “مع الحدث” اليوم السبت انه لولا وجود المقاومة في لبنان لكان العدو ينقب على الغاز داخل حدودنا البحرية وفي بلوك 9 ويعتبره له ، ورأى ان موضوع التنقيب عن الغاز بمراقبة امنية عسكرية من المقاومة حتى لا يُمس بالحق اللبناني.

واشار رحمة ان لبنان مقسوم ولا يتم رده الا بهيبة الدولة واعادة لم الاوضاع وشد المسار الديمقراطي وان يكون القرار المركزي قرارا واحد والا فوضعنا ذاهب للاسوأ.

ورأى ان المدعي العام متحرك ويستطيع مطاردة قضيته لمصلحة الناس معتبرا ان لا استثمار سياسياً في تحرك القاضية عون.