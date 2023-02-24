لبنان| حول ضريبة الدخل على معاشات التقاعد: قرار لوزير المالية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 15:32

لبنان| حول ضريبة الدخل على معاشات التقاعد: قرار لوزير المالية

منذ 28 mins 24 February، 2023
يوسف الخليل
لبنان

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قرارا يقضي في مادته الأولى باحتساب الضريبة وتسديدها على ساعات العمل على اساس المبلغ المخفض وذلك في حال ثبت ان صاحب العمل عمد الى تخفيض الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني اوبسبب تخفيض ساعات العمل .

وقضى قرار وزير المالية ايضا في المادة الثانية منه بالإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب والاجور لمعاشات التقاعد لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة وفقا لقوانين التقاعد والإعفاء.

دقائق تطبيق المواد القانونية للقرار الصادر عن وزير المالية تجدونه على الموقع الالكتروني للوزارة :
www.finance.gov.lb

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