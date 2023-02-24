تجربة 4 أيام عمل تنجح بشكل باهر في بريطانيا

نجحت تجربة 4 أيام عمل في الأسبوع في شركات بريطانية، بعد اختيار الغالبية العظمى من الشركات التي شاركت في أكبر تجربة في العالم الاستمرار في العمل بهذا النظام الجديد، بحسب ما أكدت صحيفة “الغارديان”.

وعدت الشركات البريطانية المشاركة التجربة دليلاً على إمكانية نجاحها على مستوى المملكة المتحدة، فيما أشارت إلى أن هذه النتائج ستُقدَّم إلى النواب، في إطار حملة تشجع الساسة على اعتماد التجربة الجديدة، وفقاً لـ”الغارديان”.

وقالت الصحيفة في تقرير، إنه من بين 61 شركة شاركت في التجربة التي استمرت 6 أشهر، مددت 56 شركة العمل بنظام 4 أيام في الأسبوع، فيما جعلته 18 شركة دائماً.

بدوره وصف مدير حملة العمل 4 أيام في الأسبوع، جو رايل، التجربة بأنها إنجاز كبير، وتابع: “في مجموعة كبيرة من القطاعات، تحسّنت راحة الموظفين بدرجة كبيرة؛ واستمرت الإنتاجية كما هي أو تحسنت في جميع الحالات تقريباً.

وتخطط شركة Rivelin Robotics في شيفيلد، وهي من ضمن الشركات التي شاركت في التجربة، للاستمرار في العمل بالنهج الجديد، ويأمل كبير مسؤولي المنتجات، دافيد ماسون، أن يسهم هذا النظام في تحسين نظام التوظيف في المستقبل، وقال: “وهو بالتأكيد سيجعلنا مختلفين قليلاً عن الشركات العادية”.

وانطلقت تجربة الـ4 أيام عمل في المملكة المتحدة في يونيو 2022، والتي روّج لها من قبل منظمة “4 Day Week Global” غير الربحية، التي تأسست في نيوزيلندا، ويشرف عليها مركز “أوتونومي” “Autonomy” وفريق من الأكاديميين.

وخضعت الشركات المشاركة في التجربة لجلسات تدريب وتوجيه لمساعدتها في العمل بالنظام الجديد. ومنح الموظفون الفرصة للاستمرار في تلقي رواتبهم الحالية، والعمل 4 أيام بدلاً من 5.

وشارك حوالي 2900 موظف على مستوى المملكة المتحدة في هذه التجربة. ووجدت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل التجربة وبعدها أن 39% منهم أصبحوا أقل توتراً، وأن 40% أصبحوا ينامون بشكل أفضل، وقال 54% إنه صار أسهل عليهم الموازنة بين مسؤوليات العمل والمنزل.

والملفت أن عدد أيام الإجازات المرضية التي طلبها الموظفون أثناء التجربة تراجع بنحو الثلثين، وانخفض عدد الموظفين الذين يغادرون الشركات المشاركة في التجربة بنسبة 57%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال بنك القروض الاجتماعية إنها كانت تجربة ناجحة ورائعة لما يقرب من ثلثي فريقنا. لقد انتقلوا بنجاح إلى العمل 4 أيام في الأسبوع، وهم يحبون ذلك. كانت نقلة في حالتهم المزاجية، وباتوا يفتخرون بعملهم.

وفي الجمعية الملكية لعلم الأحياء بمدينة لندن، يأخذ موظفوها الـ38 الآن إجازة يوم الاثنين أو الجمعة، وتم تمديد يوم العمل من 7 ساعات إلى 8 ساعات، حيث بيّن الرئيس التنفيذي للجمعية، مارك داونز، أن تغيير الطريقة التي تعمل بها الجمعية أمر حيوي. وقال: “لا يمكن أن تقلل ساعات عملك دون أن تزيد الإنتاجية ويتحسن الأداء”.

وذكر داونز أنه كان على الموظفين في بعض الأحيان التحلي بالمرونة لحضور اجتماعات مهمة في غير أيام العمل، على سبيل المثال، ولكن استطلاعات الرأي التي أُجريت للموظفين أثناء التجربة أسفرت عن نتيجة رائعة، وأضاف: “أقول دون مبالغة إنها أكثر ردود إيجابية رأيتها في أي استطلاع أُجري للموظفين. فقد حظي هذا النظام بشعبية بالإجماع. وكان الجميع داعمين جداً جداً له”.

المصدر: مواقع