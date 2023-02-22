“ندوة العمل الوطني” ثمّنت موقف الجزائر الذي اسهم في طرد مندوبة العدو الصهيوني

زار اليوم، وفد من اللجنة التنفيذية في “ندوة العمل الوطني”، برئاسة المستشار رفعت ابراهيم البدوي، وعضوية كل من نائب الرئيس الدكتور محمود فقيه، عصام بكداش، حسان يقظان، مالك حجازي وامينة السر السيدة الهام بكداش، القائم بأعمال السفارة الجزائرية في لبنان، الدكتور أورمضان عبد المالك، والقنصل العام الدكتور حسن خليفه في مقر السفارة.

واكد البدوي تأييد “ندوة العمل الوطني” لموقف الجزائر الدائم والمشرف الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الفلسطينيين، وخصوصاً لدور الجزائر الفاعل والبارز، الذي اسهم في طرد مندوبة العدو الصهيوني، من قمة الاتحاد الافريقي في دورته الـ 36 الاخيرة، و التي انعقدت في اديس ابابا، مختتماً اعماله ببيان مؤيد للكفاح الفلسطيني في مقاومته الاستعمار الاسرائيلي على فلسطين”.

وقال “ان الجزائر كانت ولم تزل، السباقة في التعبير عن اصالة الاخوّة العربية، الداعية الى تدعيم التضامن العربي، وان المساعدات الجزائرية الاغاثية لسوريا ،في مصابها الجلل كانت بمثابة بلسم لجراح الشعب السوري الشقيق، ولا ننسى موقف الجزائر الثابت والمؤيد لسوريا العروبة، والرافض لتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية” .