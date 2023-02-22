تواصل احياءات ذكرى الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف

نظم حزب الله بمناسبة الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف مسيرة كشفية ورياضية وإسعافية حاشدة في صيدا شاركت فيها فرق الموسيقى والكشافة والأشبال والجوالة في كشافة الإمام المهدي وفرق الفنون القتالية والدفاع عن النفس في التعبئة الرياضية لحزب الله، بالاضافة الى فرق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية.

وأحيا حزب الله وكشافة الإمام المهدي (ع) ذكرى المبعث النبوي الشريف ببلدة المعلقة البقاعية باحتفال حضره حشد من الأهالي والفعاليات تخلله مراسم تعظيم القران الكريم، وكلمة لمدير مركز امان للارشاد الاسري والسلوكي في البقاع الشيخ مصطفى يزبك اشار فيها الى عظمة المناسبة في الاسلام.