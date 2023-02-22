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February 22 2023 - 19:08

استمرار عمليات التبريد بعد اخماد حريق معمل الكونكورد

منذ 1 ساعة 22 February، 2023
حريق الكونكورد
لبنان

تمكنت فرق الاطفاء والدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع غروب الامس داخل معمل كونكورد للادوات الكهربائية في بلدة حارة الناعمة
وتجري حاليا عملية تبريد لمكان الحريق منعا لتجدده. واستطاعت فرق الانقاذ بالامس اجلاء عدد من العمال المحاصرين وسحب جثة عامل لم يقو على مقاومة الدخان المنبعث من الحريق.

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