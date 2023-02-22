الشيخ الجعيد: لانتخاب رئيس يحفظ لبنان

أكد منسق عام “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ زهير الجعيد “ضرورة الاستجابة لدعوات الحوار لأنه في النهاية لا بد لنا كلبنانيين ان نجلس سويا لنخرج برئيس للجمهورية يكون ضامنا وحافظا لوحدة اللبنانيين”.

وقال الشيخ الجعيد بعد زيارته وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الاربعاء “تنطلق بداية الحلول من الوحدة الوطنية بانتخاب رئيس جمهورية يكون حافظا للبنان وكرامته وخاصة مع التهديدات الدائمة للبنان من قبل العدو الصهيوني”، وتابع “شهدنا كيف ان هذا العدو بدأ باستخراج النفط ولكن نحن للأسف ما زلنا نعيش الصراعات السياسية الداخلية ولم نستطع ان نؤمن هذا الأمل الموعود لخروج لبنان من ضائقته”.

وشدد الشيخ الجعيد على انه “لا بد من حكومة وحدة وطنية واجتماع الجميع حول الهدف الاساسي بتأمين حق المواطن بالعيش الكريم والسعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام