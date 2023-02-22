بانوراما اليوم | هزات أرضية بتكرار مستمر والزلزال يفاقم مخاوف اللبنانيين

ضرب زلزالان قويان هاتاي جنوب تركيا، فتأثرت بهما دول المنطقة عند الـ7:04 بتوقيت بيروت مساء الإثنين 20 شباط/فبراير 2023. وتسببت الهزة بانهيار أبنية سكنية في تركيا وشمال سوريا ما أدى إلى إصابات بشرية وانقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي.

شعر بالهزة الأرضية سكان لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وشمال مصر وأصابت الناس بحالة هلع وذعر ما دفعهم إلى إخلاء منازلهم والنزول إلى الشوارع، وشوهد الكثير من التجمعات في شوارع بيروت والضاحية الجنوبية والعديد من المناطق اللبنانية الأخرى لا سيما الساحلية وفي الشمال.

وكلف وزير التربية والتعليم المسؤولين بالكشف الهندسي مجدداً على مباني المؤسسات التعليمية للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني.

وترافقت الهزة ترافقت مع تداول صور ومشاهد لتراجع مياه شرق المتوسط وانخفاض مستواها بمحاذاة الخط الساحلي ما شكل رعباً إضافية تجاه إمكانية حصول تسونامي، في حين طمأن المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان إلى أن من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية من دون خطر حدوث مدّ خطير حسب نظام الإنذار المبكر من تسونامي.

وبتاريخ 6 شباط 2022 كان قد حدث زلزال عنيف ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 في عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. وأدى زلزال تركيا وسوريا إلى سقوط أكثر من 46 ألف ضحية وإصابة عشرات الآلاف حتى الآن وهو أقوى زلزال شهدته المنطقة منذ ما يقارب من قرن.

المصدر: المنار