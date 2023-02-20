زلزال على الحدود السورية التركية وصلت هزاته للدول المحيطة

ضرب زلزال منطقة أنطاكيا جنوب تركيا واثر على شمال سوريا كما شعر به بشكل اقل سكان لبنان وفلسطين.

واكد المركز الوطني السوري للزلازل وقوع هزة أرضية بقوة 6.3 مركزها لواء اسكندرون مساء اليوم.

وطالبت إدارة الطوارئ والكوارث التركية المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في منطقة الزلزال في هاتاي.

وأفاد شهود عيان بانهيار عدد من المباني في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد.

وافاد مسؤولون في ولاية هاتاي بوجود أشخاص تحت ركام مبان انهارت بحسب وكالة “روسيا اليوم” وافيد عن وقوع عدد من الإصابات في شمال غربي سوريا.

فيديو جرى التداول انه للحظة وقوع الزلزال:



في لبنان شعر السكان بعيد الساعة السابعة بهزة ارضية تفاوتت قوتها بين المناطق دون تسجيل اصابات وهرع بعض الاهالي الى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية اخرى.

وأفاد “المركز الوطني للجيوفيزياء” التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، أن هزة أرضية سجّلت في السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء يوم الإثنين 20 شباط 2023، حدد موقعها على الساحل التركي بقوة 6.3 على مقياس ريختر ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون”.

وتابع البيان: “يهم مركز الجيوفيزياء ان يوضح انه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن ان يشعر المواطنون ببعض منها، ولكن ليس هناك أي خطر من امواج التسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط”.