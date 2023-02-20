صور خاصة من خطاب السيد نصرالله في ذكرى القادة الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2023 - 14:56

صور خاصة من خطاب السيد نصرالله في ذكرى القادة الشهداء

منذ 34 mins 20 February، 2023
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خبر وصورة - لبنان

صور خاصة من خطاب السيد نصرالله في ذكرى القادة الشهداء..

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المصدر: موقع المنار

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