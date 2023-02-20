حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان يرسل شحنة من المساعدات إلى متضرري زلزال سوريا

قدم مكتب الشؤون الخارجية بحزب مجلس وحدة المسلمين باكستان، وبتوجيهات من رئيس الحزب العلامة الشيخ راجا ناصر عباس جعفري، مساعدات انسانية الى متضرري الزلزال في سوريا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة أطلقها مكتب الشؤون الخارجية بحزب مجلس وحدة المسلمين باكستان لمساعدة الشعب السوري الشقيق رغم قساوة وضيق العيش الذي يعاني منه الشعب الباكستاني، الذي اصر على المشاركة والمساهمة في اغاثة اخوانهم المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخراً.

وذكر مسؤول الشؤون الخارجية في حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان والمنسق العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة في باكستان العلامة السيد شفقت شيرازي أن الحزب قدم حوالي ٣ طن من المساعدات الغذائية والبطانيات لإيصالها إلى متضرري الزلزال في سوريا بما يخفف عنهم المعاناة ويساعدهم على تجاوز هذه المحنة، موضحا أن باكستان حكومة وشعباً تقفان الى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه المحنة.

واعتبر سماحته إن المساعدات الإنسانية المقدمة من حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان والشعب الباكستاني تعد أقل واجب تجاه الشعب السوري الشقيق والحكومة السورية.

وكانت باكستان قد أرسلت في وقت سابق ثلاثة طائرات من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال الأخير.

وأوضح بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية أن الشحنات المرسلة بطائرة شحن جوي تشمل على الخيام والبطانيات والمستلزمات الأساسية، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين المتضررين من الزلزال.

وكان فريق طبي باكستاني قد غادر باكستان إلى دمشق للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة بالزلزال في سوريا.

المصدر: موقع المنار