اين تواجد زيلينسكي في بدايات العملية العسكرية؟

أفادت صحيفة The Sunday Times البريطانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومساعديه، أمضوا أول شهرين من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مختبئين في ملجأ سري تحت الأرض.

ووفقا للصحيفة، فإن الملجأ معتم، ويحرس مجمع المباني الحكومية الأوكرانية داخله عدد كبير من المسلحين، وكل شخص يريد دخول المجمع والتنقل في مرافقه، عيله ذكر كلمة سر محددة يتم تغييرها يوميا.

ونوهت الصحيفة، بأنه في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كان يفترض أن يختبئ زيلينسكي في الملجأ تحت الأرض مدة أسبوع، إلا أن تقدم القوات الروسية إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، منذ المرحلة الأولى للعملية، أجبره ومساعديه على الاختباء فيه مدة شهرين.