لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في فلسطين تدعو لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب عارم نصرة للأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 14:16
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الخارجية الإيرانية: الغارات الصهيونية المتزامنة مع هجمات "داعش" تظهر تنسيق هذين الكيانين الإجراميَين ضد الشعب السوري
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وفد نيابي لبناني من لجنة الأخوة والصداقة برئاسة علي حسن خليل يزور دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد
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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 47 ألف شخص وسط استمرار عمليات البحث في بعض المناطق
نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: تأثر ما لا يقل عن 8.8 مليون شخص جراء الزلزال في سوريا
عصيان مدني في مخيم شعفاط وبلدة العيساوية وعدد من الأحياء في القدس المحتلة احتجاجاً على إجراءات قوات العدو القمعية
مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي: أخشى اندلاع حرب أهلية وحصول اغتيال سياسي في "اسرائيل"
كوريا الجنوبية: تدريبات جوية مشتركة مع واشنطن تتضمن قاذفات استراتيجية رداً على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً
لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في فلسطين تدعو لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب عارم نصرة للأسرى
منذ 2 ساعة
19 February، 2023
الأسرى الفلسطينيون
فلسطين
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