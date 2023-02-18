سوناك: سندعم أوكرانيا بمعدات عسكرية قيمتها 2.5 مليار يورو خلال العام 2023

صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن بلاده ستمد أوكرانيا بمعدات عسكرية تتجاوز قيمتها إمدادات العام الماضي وتقدر بـ 2.3 مليار جنيه إسترليني خلال العام الجاري.

وأشار سوناك إلى أن قيمة المساعدات العسكرية التي ستقدمها بريطانيا لأوكرانيا خلال العام 2023، ستعادل الدعم العسكري الذي قدمته خلال العام 2022، وربما تتجاوزها.

وأضاف سوناك خلال مشاركته في مؤتمر الأمن العالمي في ميونخ اليوم، أن بريطانيا كانت أول دولة أمدت أوكرانيا بالدبابات، وأول دولة دربت الطيارين ومشاة البحرية الأوكرانيين.

ودعا سوناك الساسة الغربيين، إلى مضاعفة دعمهم لأوكرانيا، مشيرا إلى حاجة كييف الماسة إلى الدبابات، والمدفعيات، والمدرعات، وأنظمة الدفاع الجوي، وغيرها من الأسلحة الثقيلة، منوها بوصول الأزمة الأوكرانية إلى نقطة مفصلية هامة.

وأكد، أن بريطانيا ستكون أول دولة تمد أوكرانيا بالأسلحة بعيدة المدى، حتى تتمكن من “تحقيق النصر على روسيا”.

وتابع سوناك: “معا سنمد أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، بأسلحة ومعدات عسكرية تساوي، المعدات التي أمددناها بها طوال العام الماضي”.

ونوه سوناك، بأن بريطانيا ستساعد أية دولة تريد إمداد أوكرانيا بالطائرات، وستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين، على استخدام أحدث المقاتلات، كما تفعل الآن.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية