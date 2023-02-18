ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2023 - 20:38

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا

منذ 2 ساعة 18 February، 2023
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