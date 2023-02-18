ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2023 - 20:38
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله يطلق المرحلة الثانية من مشروع العباس لترميم بيوت الفقراء والمستضعفين في البقاع
السيد هاشم صفي الدين: سنواجه الحصار والعقوبات الأميركية بكل ما أوتينا من وسائل واختيار البعض الاستسلام لا يعنينا
السيد صفي الدين: لدينا الخطط الواحدة بعد الأخرى والأميركي يعرف أن قدراتنا كبيرة وخياراتنا مفتوحة
حزب الله يسيّر القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية ضمن حملة "رحماء" إلى سوريا لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال
القافلة المتجهة إلى حلب محملة بأكثر من 516 طنا من المساعدات بعد القافلة الأولى التي حملت أكثر من 500 طنا
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 47 ألف شخص وسط استمرار عمليات البحث في بعض المناطق
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أعمال البحث والإنقاذ قد تنتهي الأحد
قافلة مساعدات من أبناء الجالية اليمنية بسوريا انطلقت إلى اللاذقية دعما لمتضرري الزلزال حملت شعار"من اليمن إلى الشام"
النائب محمد رعد: اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في انتخاب رئيس للجمهورية هو إضعاف للموقف الوطني العام
النائب رعد: نحن لم نفصح عن مرشحنا ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به
الرئيس السابق ميشال عون: أحذر من السعي للتجديد لحاكم مصرف لبنان وهذه الخطوة ستكون نهاية لبنان
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: الاتيان برئيس للجمهورية على ضهر الفوضى مثل الاتيان به على ضهر الدبابة الاسرائيلية
باسيل: كلا وألف كلا لرئيس جمهورية فاسدة ورئيس حكومة فاسد فلا يهددنا أحد بالفوضى أو بعقوبات أو بفراغ
وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 400 أوكراني بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت11 طائرة مسيرة أوكرانية في مستوطنات بمنطقة خيرسون
وزير الخارجية الأوكراني: نريد للحرب أن تنتهي في أقرب وقت وخروج الجنود الروس بعد انتصارنا لن يكون نهاية العدوان الروسي
وزراء خارجية دول مجموعة السبع يؤكدون اعتزام بلادهم مواصلة دعم أوكرانيا وتشديد العقوبات المفروضة على روسيا
نائبة الرئيس الأميركي: الدعم الأميركي والأوروبي لأوكرانيا سيستمر والرئيس الروسي أخفق في تقسيم حلف الناتو
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي يوم السبت
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا
منذ 2 ساعة
18 February، 2023
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال
تركيا
زلزال تركيا
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