الجيش الأوكراني: 9 سفن روسية بينها حاملتا صواريخ موجودة في البحر الأسود أطلقت 12 صاروخ كاليبر على أراضينا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2023 - 16:30

الجيش الأوكراني: 9 سفن روسية بينها حاملتا صواريخ موجودة في البحر الأسود أطلقت 12 صاروخ كاليبر على أراضينا

منذ 48 mins 18 February، 2023
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