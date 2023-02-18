الجيش الأوكراني: 9 سفن روسية بينها حاملتا صواريخ موجودة في البحر الأسود أطلقت 12 صاروخ كاليبر على أراضينا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2023 - 16:30
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حزب الله يسيّر الفاقلة الثانية من المساعدات الإنسانية ضمن حملة "رحماء" إلى سوريا لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال
القافلة المتجهة إلى حلب تضم 29 شاحنة محملة بأكثر من 516 طنا من المساعدات من الشعب اللبناني الى الشعب السوري
الشيخ علي دعموش: القافلة هي لتخفيف معاناة السوريين والوقوف الى جانبهم بوجه الحصار الاميركي اللانساني عليهم
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 45 ألف شخص وسط استمرار عمليات الإنقاذ في بعض المناطق
تركيا: انقاذ 3 أشخاص بينهم طفل في ولاية هاتاي الجنوبية من تحت الأنقاض بعد مرور 13 يوماً على وقوع الزلزال
قافلة مساعدات من أبناء الجالية اليمنية بسوريا انطلقت إلى اللاذقية دعما لمتضرري الزلزال حملت شعار"من اليمن إلى الشام"
سانا: استشهاد 53 شخصاً في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي جنوب شرقي مدينة السخنة بريف حمص الشرقي
الرئيس التونسي يقرر رفع التمثيل الدبلوماسي مع سوريا ويكلف سفير تونس في لبنان بإدارة السفارة التونسية في دمشق
النائب محمد رعد: اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في انتخاب رئيس للجمهورية هو إضعاف للموقف الوطني العام
النائب رعد: نحن لم نفصح عن مرشحنا ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به
الرئيس السابق ميشال عون: أحذر من السعي للتجديد لحاكم مصرف لبنان وهذه الخطوة ستكون نهاية لبنان
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: الاتيان برئيس للجمهورية على ضهر الفوضى مثل الاتيان به على ضهر الدبابة الاسرائيلية
باسيل: كلا وألف كلا لرئيس جمهورية فاسدة ورئيس حكومة فاسد فلا يهددنا أحد بالفوضى أو بعقوبات أو بفراغ
الإمام السيد علي الخامنئي يلتقي سفراء الدول الاسلامية والمشاركين بالمسابقات الدولية للقرآن الكريم في يوم المبعث النبوي
الإمام الخامنئي: السبب الرئيسي للـ"إيرانفوبيا" في العالم هو دعم الجمهورية الاسلامية الإيرانية لفلسطين
الإمام الخامنئي: سندافع عن الشعب الفلسطيني بشتى الطرق ولن نكترث بحملات الترهيب الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية
آلاف الفلسطينيين من الأراضي المحتلة يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك متحدين إجراءات الاحتلال المشددة
الأسرى الفلسطينيون يواصلون اضرابهم ضد إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الخامس احتجاجاً على تطبيق الإجراءات التنكيلية
الاحتلال يعتقل شابا فلسطينياً داخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة بعد الاعتداء عليه ودعوات فلسطينية للإضراب الأحد
قوات الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين في البحر شمالي قطاع غزة
الخارجية الروسية: واشنطن تتعمد التكتم على كارثة تسرب مواد كيميائية سامة في ولاية أوهايو نتيجة لخروج قطار عن مساره
وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 400 أوكراني بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت11 طائرة مسيرة أوكرانية في مستوطنات بمنطقة خيرسون
وزير الخارجية الأوكراني: نريد للحرب أن تنتهي في أقرب وقت وخروج الجنود الروس بعد انتصارنا لن يكون نهاية العدوان الروسي
نائبة الرئيس الأميركي: الدعم الأميركي والأوروبي لأوكرانيا سيستمر والرئيس الروسي أخفق في تقسيم حلف الناتو
الولايات المتحدة: مقتل 6 أشخاص في ولاية ميسيسيبي بالرصاص والرئيس الأميركي يدعو إلى التحرك ضد "وباء العنف المسلح" سريعا
بلغاريا: العثور على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة تقل بشكل غير قانوني أكثر من 50 مهاجرأ شمال شرقي العاصمة صوفيا
الجيش الأوكراني: 9 سفن روسية بينها حاملتا صواريخ موجودة في البحر الأسود أطلقت 12 صاروخ كاليبر على أراضينا
منذ 48 mins
18 February، 2023
الجيش الأوكراني
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