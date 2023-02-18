نقيب الصيادلة لموقع المنار : المواطن بحالة الموت البطيء ولا خيار الا بالتحرك الشامل

أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، أن “المواطن بحالة موت بطيئة ولا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل، إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية”، لافتا الى ان “هذا الموقف سيبلغه بإسمه وبإسم نقيب المستشفيات سليمان هارون، للمجتمعين نهار الإثنين في مقر الإتحاد العمالي العام، فالجرثومة إن لم نعالجها بالمضاد الحيوي الملائم وبالكمية والمدة المطلوبة تصبح أكثر قوة ويستحيل القضاء عليها، حال الإنهيار الحاصل ولا مبالاة المعنيين”.

واضاف في تصريح لموقع المنار ان ” الناس لا تملك النقود لتشتري الدواء وان توفرت المستشفى والعلاج هي غير قادرة على الذهاب الى المستشفى”.

المصدر: موقع المنار