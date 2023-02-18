حزب الله أحيا ذكرى المبعث النبوي في تعمير عين الحلوة بصيدا

أحيا حزب الله وجماهير أحياء الفيلات وتعمير عين الحلوة في صيدا ذكرى المبعث النبوي في منطقتي الفيلات وتعمير عين الحلوة في مدينة صيدا الجنوبية، حيث نظم مسيرة كشفية ورياضية وإسعافية حاشدة شاركت فيها فرق الموسيقى والكشافة والأشبال والجوالة في كشافة الإمام المهدي(عج) وفعاليات ونشاطات للتعبئة الرياضية وفرق الإسعاف والأطفال في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية.

وقد انطلقت المسيرة من ساحة النداف في محلة الفيلات وجابت شوارع المحلة في اتجاه تعمير عين الحلوة التحتاني مرورا بالتعمير الوسطاني، حيث استعرضها جمع من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية والعلمائية اللبنانية والفلسطينية، وكانت وقفة للمسيرة قام خلالها أبطال الكاراتيه بعروض فنية مميزة

وتبع ذلك كلمة من وحي المناسبة لكل من رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة، مسؤول الأنشطة الثقافية للحزب في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ غالب حلال، بعدها أكملت المسيرة طريقها في اتجاه تعمير عين الحلوة التحتاني ساحة آل السيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام