وفد من “العمالي العام” زار روضة الشهيدين بمناسبة ذكرى الشهداء القادة

في الذكرى السنوية للشهداء القادة سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي وشيخ شهدائها الشيخ راغب حرب وقائد الانتصارين الشهيد الحاج عماد مغنية، قام وفد من قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان ترأسه رئيس الاتحاد بشارة الاسمر بزيارة روضة الشهيدين في الغبيري، وكان في استقبال الوفد مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب وعدد من نقابيي الوحدة ومعاوني القطاعات النقابية في بيروت.

بعد مراسم وضع اكليل من الورد وإلقاء التحية وقراءة الفاتحة على ضريح الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، تحدث الاسمر حيث قال إن “ما انجز بفضل الشهداء هو انجاز عظيم، نقل لبنان من مقولة الخنوع الى موقع التصدي”، وتابع “نحن باسم الاتحاد العمالي العام نحيي الاخوة في المقاومة، ونشد على ايديهم ونعتبر اتفسنا في الاتحاد العمالي العام جزءا من الثلاثية الذهبية الشعب والجيش والمقاومة المنتصرة ، والتي ستبقى منتصرة”.

بدوره، الامين العام للاتحاد العمالي العام في لبنان سعد الدين حميدي صقر قال “نقف اليوم في ذكرى القادة وقفة الوفاء لمن قدموا دمهم لقضيتهم ولدينهم وللقدس ونحيي المقاومة الاسلامية التي ضحت وأنبتت كرامة في هذه الأمة، رحم الله الشهداء ونحن سنكمل طريقهم حاملين الراية حتى تحقيق النصر بإذن الله تعالى”.

المصدر: بريد الموقع