خاص | أطفالنا.. موقفهم سلاح وروحهم إنتصار ومقاومة

لا شيءَ يسقط في يدِ الله كدم الشهيد، ولا حياة تخرج للنور من جديد الاّ وله فيها حياة وبصمة وسماء ، هؤلاء الأطفال الذين نبتوا في سهول القلوب ونشأوا بين شقائق النعمان ورضعوا الإباء والشموخ، هم تجلٍّ جليٍّ وانعكاسٌ صارخٌ وارتداد لا لبس فيه لما صنعه قاداتنا الشهداء ولما قدموه لأنَّ ما كان لله ينمو ولأنَّ غرس أمهاتنا لابدَّ أن ينتج سنابلَ حبٍ ووفاء.

ولأن ذكرى القادة الشهداء هي محطة للتأكيد على النهج المقاوم كان للأطفال في مجمع سيد الشهداء حضور خاص ومميز، وكيف لا وفيهم جينات روح إنتصار الحاج عماد مغنية، ويقين السيد عباس الموسوي بأن “إسرائيل سقطت”، أطفالنا كالشيخ رغب حرب موقفهم سلاح ورفض للمصافحة والإعتراف.

المصدر: موقع المنار