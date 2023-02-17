ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 38044 شخصا

قالت السلطات التركية، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد ارتفع إلى 38044 قتيلا وهي حصيلة غير نهائية.

وصرح مراد كوروم، وزير البيئة والتعمير والتغير المناخي التركي، اليوم الجمعة، بأنه: “تم حتى الآن فحص 577 ألفا و689 مبنى في مناطق الزلزال، أي ما يعادل 2 مليون و 665 ألف وحدة مستقلة.. وخلال الفحص ثبت أن 56 ألفا و80 مبنى، هي إما مهدومة بالكامل، أو على وشك الانهيار، أو أصابتها أضرار جسيمة، وبالتالي يجب هدمها على وجه السرعة لأنها تشكل خطرا كبيرا”.

من جهتها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أنه تم إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.

ولفتت إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير الجاري. وأضافت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 108 آلاف و68.

وأفادت الإدارة بأن 29 ألفا و944 عامل إنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية. وأوضحت أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 11 ألفا و488 فردا.

ولفتت “آفاد” إلى أن إجمالي عدد العناصر العاملة في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية بلغ 253 ألفا و16 شخصا.

وذكرت أنه تم الانتهاء من نصب أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضت للزلازل.

وفي 6 شباط/فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: وكالات