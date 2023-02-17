حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 40 ألف قتيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2023 - 01:08
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السيد حسن نصر الله في ذكرى القادة الشهداء: من يريد دفع لبنان للفوضى أو الإنهيار عليه أن يتوقع منا ما لا يخطر ببال أو وهم
السيد نصر الله: عندما تمتد مؤامراتكم إلى اليد التي تؤلمنا وهي ناسنا فسنمد أيدينا وسلاحنا لليد التي تؤلمكم وهي إسرائيل
السيد نصر الله: إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى ستخسرون في لبنان وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة
السيد نصر الله: في موضوع الحدود البحرية والنفط والغاز كنا جاهزين جديا أن نذهب في خيار الحرب
السيد نصر الله: من يراهن أن المعاناة وأن الألم يمكن أن يدفع بيئة المقاومة أن تتخلى عن موقفها فهو واهم
السيد نصر الله: من يتصور أننا سنجلس ونتفرّج على انهيار وعلى فوضى وعلى منع من الحلول دون أن نحرك ساكناً فهو واهم
السيد نصر الله: إذا علمنا أن هناك تسويفا في موضوع استخراج النفط والغاز من حقولنا فلن نقبل للعدو أن يستخرج الغاز من كاريش
السيد نصر الله: يجب مواصلة الجهود من أجل البحث عن آفاق واتفاق وتفاهم من أجل حل مسألة الرئاسة في لبنان
السيد نصر الله: ما يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأمريكية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبّرة
السيد نصر الله: الارتفاع المتفلّت في سعر الدولار وبالتالي ارتفاع الأسعار يجب معالجته ومطالب القطاع العام محقة جداً
السيد نصر الله: الوضع في فلسطين المحتلة غير مسبوق وحكومة الكيان الحمقاء الحالية تدفع الأمور باتجاه صدامين كبيرين
السيد نصر الله: الصدام الأول هو حديث رئيس الكيان ورؤساء وزراء ووزراء حرب سابقين عن حرب أهلية وسفك للدماء وقرب الانفجار
السيد نصر الله: الصدام الثاني هو المواجهة في الداخل الفلسطيني فنحن أمام مقاومة وانتفاضة فلسطينية حقيقية
السيد نصر الله: حكومة العدو الحمقاء قد تدفع باتجاه التصعيد في كل المنطقة وهذا أمر وارد سيما إذا تم المس بالمسجد الأقصى
السيد نصر الله: إضعاف العدو الإسرائيلي ومشاريعه هي إنجازات تحققت بفضل دماء شهدائنا القادة
السيد نصر الله: هذه الإنجازات هي مسؤولية الجميع أن يحافظ عليها والمعركة التي تخاض الآن من أهم عناوينها
السيد نصر الله: لبنان دخل منذ العام 2019 في استهداف جديد من أجل إعادة لبنان إلى السيطرة الأمريكية
السيد نصر الله: في امتحان الزلزال سقطت الإدارة الأمريكية مجددا وكشفت عن وجهها وحقيقتها الإجرامية والمتوحشة
السيد نصر الله: في هذا الامتحان الإنساني شاهدنا التمييز والازدواجية بين التعاطي العالمي مع تركيا وبين التعاطي مع سوريا
السيد نصر الله: ما قامت به الحكومة اللبنانية اتجاه سوريا من إرسال وفد رسمي وفتح المطار والمرافق وإرسال بعثات هو مهم جدا
السيد نصر الله: يجب أن يستمر لبنان في جهده حيال سوريا ليكون جزءاً من الجهد العربي والإسلامي لكسر الحصار الظالم عليها
السيد نصر الله: الدول الغربية تجاهلت المسيرات المليونية للشعب الإيراني لكن اليوم عندما يتظاهر عشرات يعطونهم صدى إعلاميا
السيد نصر الله: كل من راهن على سقوط النظام في إيران وخاصة الصهاينة أخطأوا التقدير وأقول لهم لا تبنوا حسابكم على سقوطها
السيد نصر الله: الشعب البحريني لن يتخلى عن قضيته الوطنية ولا عن قضية فلسطين وأحيي هذا الشعب الذي عانى الظلم والسجن
الجيش اللبناني: استشهاد 3 عسكريين ومقتل 3 مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا بالبقاع
الرئيس ميقاتي: قدر الجيش أن يكون في الصدارة دفاعا عن الوطن وسيدته وحماية أهله وأن يدفع الثمن غاليا من أرواح عسكرييه
الوزير فياض: نعمل على تطبيق يسهل موضوع انتاج تعرفة للبنزين في شكل ديناميكي أكثر
الرئيس السوري بشار الأسد: بدأنا بالعمل على توفير المساكن المؤقتة ريثما يتم تأمين المساكن الدائمة
الرئيس الأسد: يتم دراسة تأسيس صندوق لدعم المتضررين بالتوازي مع العمل السريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية
الرئيس الأسد: إذا كانت الحرب قد استنفذت الموارد الوطنية فهي أعطت السوريين القدرة على التحرك في الساعات الأولى للزلزال
هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب ولاية هاتاي جنوب تركيا شعر بها سكان في لبنان وسوريا
إعلام العدو عن رئيس حكومة الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت: "إسرائيل" تمر بإحدى أخطر المراحل
لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة: قرار بالاعتصام بعد صلاة الجمعة في ساحات السجون رداً على التصعيد بحق الأسرى
هيئة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 38,044
حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 40 ألف قتيل
منذ 2 ساعة
16 February، 2023
زلزال تركيا
زلزال سوريا
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