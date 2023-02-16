المركز الوطني للجيوفيزياء: سجّل عند الساعة 1:16 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الخميس في 16 شباط هزة أرضية قوية بقوة 4.6 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل السوري وقد شعر بها بعض المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 15:20

المركز الوطني للجيوفيزياء: سجّل عند الساعة 1:16 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الخميس في 16 شباط هزة أرضية قوية بقوة 4.6 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل السوري وقد شعر بها بعض المواطنين

منذ 36 mins 16 February، 2023
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