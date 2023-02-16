الشيخ الخطيب زار السفارتين السورية والتركية معزيا بضحايا الزلزال

زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب على رأس وفد الخميس مقر السفارة السورية في لبنان، وقدم التعازي للقائم بأعمال السفارة علي دغمان بضحايا الزلزال.

وقال الشيخ الخطيب “جئنا لتأكيد تضامننا مع الشعب السوري ومع الدولة السورية ومع القيادة السورية في هذه المصيبة والكارثة التي أصابت أخواننا وأهلنا”، وتابع “كما نؤكد أننا شعب واحد في دولتين وما يصيب سوريا يصيب لبنان ونحن أكيدون أن سوريا ستعود أقوى مما كانت لتؤدي دورها كما كانت على طول التاريخ”.

وأضاف الشيخ الخطيب “المطلوب من العرب أن يقوموا بالوفاء لسوريا بهذه الازمة الإنسانية الكبيرة وهذا الحصار الذي فُرض على سوريا نتيجة مواقفها القومية الى جانب لبنان وقضايا العرب كلها والقضية الفلسطينية”، وتابع “يجب ان يُرفع هذا الحصار في هذه اللحظات المأسوية وبالتالي أن تعود سوريا للعب دورها كما كانت دائماً”.

من جهة ثانية، زار الشيخ الخطيب والوفد المرافق مقر السفارة التركية معزياً السفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي، ومعربا عن “تضامنه مع الجمهورية التركية شعباً وحكومة بهذا المصاب الأليم “، متمنياً “الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والمصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام