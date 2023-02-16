وفاة 7 فلسطينيين من قطاع غزة وإصابة آخرين بحادث سير مروع في مصر

توفي 7 فلسطينيين من قطاع غزة، وأُصيب عدد آخر صباح اليوم الخميس 16 شباط / فبراير 2023، إثر حادث سير وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية قبل قليل.

وفي التفاصيل، وقع حادث سير أليم ومروع لسيارة من نوع “H1″، كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.

وأشارت مصادر في المنطقة، بأنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات لطوارئ الإسماعيلية.

وقال السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح انه تم ارسال فريق من السفاره الفلسطينيه بمصر لمتابعه حادث السير المروع في الاسماعيليه فجر اليوم.

المصدر: فلسطين اليوم