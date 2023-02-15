زاخاروفا: ترويج الاتحاد الأوروبي لكراهية روسيا في أوكرانيا فاقم أزمة الهجرة في أوروبا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ترويج الاتحاد الأوروبي النشط لمعاداة روسيا في أوكرانيا، أدى إلى تفاقم أزمة الهجرة في الاتحاد.

وأشارت زاخاروفا إلى أن أزمة الهجرة في 2015-2016 أظهرت عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على خلق نظام لجوء فعال.

وأضافت “تركيز اهتمام وموارد الاتحاد الأوروبي على دعم مشروع معاداة روسيا الجيوسياسي في أوكرانيا، أدى إلى تفاقم أزمة الهجرة بشكل خطير” في الاتحاد الأوروبي”.

وشدد المستشار النمساوي كارل نهامر، في وقت سابق، على أهمية الجهود المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي لتعزيز حدود الاتحاد.

ودعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، إلى بناء سياج يحيط بالاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين، وحدوث أزمة هجرة جديدة في الاتحاد.

المصدر: روسيا اليوم