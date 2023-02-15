النائب رعد: من يعطل التفاهم على اسم رئيس يليق بشعبنا سيطيل عمر الازمة

أحيا “حزب الله” في منطقة جبل عامل الثانية، ذكرى “استشهاد قادة المقاومة الثلاثة” الشيخ راغب حرب، والامين العام السابق للحزب عباس الموسوي وعماد مغنية، بمراسم رسمية عند “روضة الشهيد الشيخ راغب حرب” في بلدة جبشيت، في حضور رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الحاج محمد رعد، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون وإمام البلدة الشيخ عبد الكريم عبيد وعائلة الشيخ راغب حرب وعوائل الشهداء والأهالي.

استهلت المراسم بآداء ثلة من مجاهدي المقاومة قسم الولاء للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وعزفت الفرقة الموسيقى في “كشافة الامام المهدي لحن التعظيم للشهداء القادة، ألقى مسؤول المكتب الصحفي في النبطية الزميل عماد عواضىة كلمة تعريف.

رعد

والقى النائب رعد كلمة، فقال: “أيها المقاومون الشرفاء، المقاومة مشروع استراتيجي يحكم كل مسلكنا في هذه الحياة، والشيخ راغب حرب كان يقول: البيت الذي لا نملك مفاتيحه ماذا يعني بالنسبة الينا، لا يعني لنا شيئا. ونحن نقول اليوم المنطقة التي لا نملك سيادتها يجب ان نقاوم ونجاهد حتى نحقق هذه السيادة في كل منطقتنا وكل بلداننا. نحن ماضون في هذا الخط. قد يتعب البعض لكن تعبهم لن يؤثر في عزيمتنا وفي سيرنا. نحن قوم عزمنا على ان نصل الى اهدافنا كما وصل القادة الى اهدافهم، وقد خطوا لنا الطريق واوضحوا لنا المسير ولن نتردد او نتقاعس او نتباطأ في السير على نهجهم وطريقهم”.

اضاف: “عهدنا للشهداء القادة ونحن نواجه ازمتنا الداخلية اليوم في لبنان، ان نتصدى لهذه الازمة بالشكل الذي يتناغم ويتناسب مع امكانية الاستمرار في تطلعاتنا المقاومة نحو تحقيق العز والفخار لوطننا”، وقال: “نحن نرفض اي تدخل اجنبي في استحقاقاتنا الدستورية، وان انتخاب رئيس للجمهورية هو انتخاب وطني دستوري بامتياز، وعلى اللبنانيين ان يتصدوا لهذا الاستحقاق، لا ان تفرض عليهم اسماء واختيارات، ولا نقبل على الاطلاق ان تفرض اسماء واختيارات، واذا كان انتخاب رئيس الجمهورية هو المفتاح للتخفيف من عبء الازمة، فإن هذا الرئيس يجب ان نُحسن اختياره بحيث لا يعير آذانه لهذه التعليمة او لهذه التوصية من هذا الاجنبي أو ذاك. تعالوا ايها اللبنانيون لنتفاهم على اسم رئيس يصلح لبلدنا وخصوصا في هذه المرحلة، وهذا ما ندعوا اليه ونشجع عليه”.

وأشار الى أن “الذي يعطل التفاهم على اختيار اسم يليق بشعبنا في هذه المرحلة هو الذي يأخذ البلاد الى حيث لا يريد ابناؤها وسيطيل عمر الازمة الى ما شاء الله، نريد ان نزرع الأمل في شعبنا حتى تحت وطأة ارتفاع سعر العملة”، وقال: “يريدون تجويعنا، نريد ان نقول للمتآمرين ان الجوع لن يغير من موقفنا، ونحن قوم نعبد الله بالصوم ونأنس بهذه العبادة. وأقول لكم اختاروا طريقا للضغط غير هذا الطريق، فلن تلووا ذراعنا ولن تثنونا عن الصبر والتحمل في سبيل تحقيق اهدافنا التي هي اهداف كل اللبنانيين الشرفاء الذين ينشدون العزة والاستقلال والسيادة والتحرر في بلدهم. عهدنا للشهداء القادة ان نلتزم خطهم وتطلعاتهم والى المزيد من الانجازات والانتصارات”.

بعد ذلك وضع رعد وعبيد وعائلة الشيخ حرب اكليل ورد على ضريحه، كما وضعت وفود شعبية ونقابية وصحية وتربوية وعلماء دين اكاليل من الورد على ضريحه وتلوا سورة الفاتحة.

معرض

وسيفتتح “حزب الله” قبل ظهر الجمعة المقبل معرضاً فنيا في تفاحتا بعنوان “صفحات من دفاتر الشمس” عن سيرة الشهيد المقاومة السيد عباس الموسوي.

المصدر: موقع المنار