الشيخ قاسم: لا حلّ إلَّا بانتخاب رئيس للجمهورية ومن بعده حكومة وخطة إنقاذ

اكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم انه “مع هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وارتفاع الدولار الجنوني الذي لا يمكن أن ‏يحتمل، لا حلَّ له إلَّا بسلوك الطريق الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية ومن بعده حكومة ومن ثمَّ ‏خطة إنقاذ، وإذا بقيت الأمور بدون اتفاق على حلٍّ معين فالأمور صعبة ومعقَدة”.‏

وقال في لقاء بمناسبة ذكرى الشهداء القادة: “اقتراحنا كحزب الله قلناه ونكرره: الحوار ثمَّ الذهاب إلى الانتخابات لأنَّ المقابل هو الجمود ‏والتعطيل”. اضاف: “بكل صراحة اليوم إذا استمرينا على هذه الشاكلة سيتأخر الانتخاب ولا أحد يعلم ‏إلى متى، بعض المساعي والاتصالات التي تحصل اليوم قد تُثمر في المرحلة القادمة”. ‏

وفي موضوع التضامن مع سوريا قال سماحته “لقد أحسنَ لبنان من خلال حكومته عندما أرسلَ رئيس الحكومة وفداً للتضامن مع سوريا والتقوا ‏بالرئيس الأسد، وأحسنَ وزير الأشغال بالتنسيق مع رئيس الحكومة في فتح المطار والمرافق والحدود ‏لكل المساعادات التي تأتي من الخارج إلى سوريا بدون أي رسم عبور أو جمارك، أي أنها تصلُ إلى ‏أصحاب الحاجة مباشرةً، وهذا عمل مهم جداً ويُشكر عليه من قام به. نأمل أن يكون هذا العمل فاتحة ‏لكسرِ الجليد بين المسؤولين في لبنان والمسؤولين في سوريا، ويفتح صفحة سياسية للمستقبل”.

المصدر: موقع المنار